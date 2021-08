Toro, Berisha convince contro l’AZ: e con la Cremonese può avere un’altra chance

Buona prova del portiere albanese, che ora si candida per un posto da titolare contro la Cremonese

Il precampionato del Torino si è chiuso con una sconfitta di misura contro l’AZ Alkmaar, che però ha lasciato indicazioni positive a Juric. Tra queste, va sicuramente menzionata la prova di Etrit Berisha, autore di una prestazione positiva all’AFAS Stadium. Il portiere della nazionale albanese, alla sua prima partita "vera" in granata, ha dimostrato di poter offrire garanzie tra i pali, ha dato sicurezza al reparto segnalandosi a Juric. Nelle gerarchie inizialmente dettate dal tecnico croato, l’ex Atalanta e Spal è partito alle spalle di Milinkovic-Savic, ma non è detto che non possa sorpassarlo. In Olanda, complice la contusione alla coscia sinistra rimediata da VMS, Berisha ha disputato l’intera partita candidandosi anche per l’esordio ufficiale contro la Cremonese (domenica 15 agosto alle ore 21:00). Per questo match saranno infatti da verificare le condizioni del serbo, che non è volato con la squadra in Olanda ed è rimasto a Torino per le cure del caso. Sarà monitorato di giorno in giorno.