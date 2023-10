Toro, risposte del tifo ottime pure con l’Inter: il confronto rispetto a un anno fa

Il pubblico è presente ma ora è in credito: la squadra deve dare una segnale di svolta

Contro l'Inter i tifosi presenti saranno ancora più numerosi e si potrebbe raggiungere anche il "tutto esaurito". La Curva Maratona e il settore dei Distinti sono già sold-out e al momento sono disponibili soltanto una manciata di posti in Tribuna Granata e sulle Poltroncine oltre a poche centinaia di seggiolini ancora vuoti in Curva Primavera. Come spesso capita quando arriva una big è ipotizzabile che ci sarà anche un buon numero di fan interisti ma in ogni caso la risposta del pubblico di fede granata è in aumento. Questi dati devono spronare la squadra di Ivan Juric perché giungono nonostante tra le mura amiche i granata abbiano vinto appena una delle ultime undici partite. L'affluenza della gente allo stadio Olimpico Grande Torino è quindi in chiaro aumento, come testimoniato anche dal numero di abbonati cresciuto rispetto allo scorso campionato. Ora per il Toro deve dare un segnale di svolta dopo il deludente rendimento interno del 2023. Farlo sabato contro l'Inter non sarà semplice vista la qualità dell'avversario ma Juric e i suoi giocatori potranno contare più che mai anche sul "dodicesimo uomo in campo", ovvero il proprio affezionato tifo che ora è in credito nei confronti della squadra.