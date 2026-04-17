Trasferta vietata ai tifosi del Toro, che sono residenti nella Provincia di Torino, in vista del match in programma il 02 maggio ad Udine contro la formazione di Kosta Runjaic: questo l'annuncio del Prefetto di Udine in seguito all'ordinanza emanata dal CASMS, dopo gli scontri avvenuti tra i tifosi di Torino e Verona. Per i tifosi granata residenti nel capoluogo piemontese è stato già disposto lo stop della vendita dei biglietti per il match contro la Cremonese di questa domenica. Di seguito il comunicato del Ministero dell’interno: "Si informa che con decreto del 17 aprile 2026 il Prefetto di Udine, Lione, in occasione dello svolgimento dell’incontro di calcio tra le squadre “Udinese - Torino”, valido per il Campionato di calcio di Serie A che avrà luogo il giorno 03 maggio 2026 presso lo Stadio Friuli di Udine, denominato “Bluenergy Stadium”, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi nei confronti dei residenti nella provincia di Torino. La disposizione è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha indicato che l’incontro è connotato da elevati profili di rischio".