Toro-Verona è Bellanova vs Faraoni: l’Inter come denominatore comune

Faraoni, dall'Inter del Triplete al Verona e poi l'interesse del Napoli...

"Io, in Prima Squadra all’Inter. Mi rendo conto solo adesso di quanto fossi in una dimensione non reale. In un sogno, direi. Avevo l’incoscienza di un ragazzo, e questo mi faceva giocare con tranquillità. Ora, qualche mese dopo, ho realizzato e di colpo ho capito quanto sia difficile restare in Serie A. Questa riflessione, ultimamente, mi ha penalizzato. Non sono alla loro altezza, non posso restare all’Inter. Sono arrivato dopo il Triplete, non c’entro niente con loro, né tecnicamente e né fisicamente. Voglio mettermi in gioco". Così Faraoni ha commentato la sua esperienza all'Inter in una chiacchierata con Cronache di Spogliatoio dell'anno scorso. L'esterno per affermarsi, dopo l'exploit in nerazzurro in una squadra strabiliante, ha dovuto girovagare per l'Europa, oltreché l'Italia. Infatti, dopo l'Udinese il ragazzo ha lasciato il Belpaese ed è approdato in Inghilterra al Watford. E poi ancora Perugia, Novara e Crotone, prima di affermarsi definitivamente a Verona. In Veneto si è conquistato la fascia di capitano ed è stato artefice di una serie di buone prestazioni sino ad attirare le attenzioni del Napoli, campione d'Italia. Poi, nonostante sembrasse tutto fatto, l'accordo è saltato. Così il suo manager, Mario Giuffredi, ha chiosato sul mancato accordo: "E’ stato vicino al Napoli perché il presidente De Laurentiis me l’ha chiesto. Sarebbe dovuto arrivare al posto di Zanoli, poi quest’ultimo è rimasto e Faraoni è restato al Verona tranquillamente”. A Verona, sembra che finalmente abbia trovato la sua condizione ideale. Si esprime al meglio e ha la fiducia di tecnico, piazza e tifoseria. Lunedì incontrerà chi, ancora, dopo un passaggio all'Inter, sta cercando la sua consacrazione in granata.