Torino, Vlasic non è involuto: deve ritrovare un’identità e compiti chiari

during the Italian Serie A, football match between Torino Fc and Genoa Cfc on 03 September 2023 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy Photo Nderim KACELI

Toro, Vlasic e l'impegno in fase difensiva

Nikola Vlasic nella prima parte del campionato 2022-23 era stato utilizzato da mister Juric saltuariamente come falso nueve, in assenza di Pellegri e Sanabria infortunati. Il ragazzo aveva mostrato buone doti balistiche ed era riuscito a risolvere dei match bloccati: un caso emblematico può essere quello di Torino-Sampdoria 2-0 del 9 novembre 2022. Il trequartista croato in quella gara trascinò i granata alla vittoria per 2-0 con un assist e un gol. In questa stagione la musica è cambiata: la concorrenza in attacco è aumentata, con l'arrivo di Zapata, e lui è tornato sulla trequarti. Inoltre, Juric gli ha dato compiti difensivi importanti: spesso, in particolare contro le big, è stato proprio Vlasic ad andare a coprire sul playmaker avversario. Se già l'apporto in attacco è deficitario, questo ulteriore impegno ha causato un ulteriore peggioramento nelle sue prestazioni, che sono state spesso più di quantità e sacrificio che di qualità.