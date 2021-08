Calciomercato Torino, il punto: Juric svela le carte sul futuro di Belotti

Non c'è una risposta definitiva del Gallo alla proposta di rinnovo del Toro, ma ci sono le parole di Ivan Juric che fanno tirare un sospiro di sollievo ai tifosi granata, che ieri in Coppa Italia hanno acclamato il capitano. "Belotti mi ha detto chiaramente che vuole rimanere al Toro per la prossima stagione" ha affermato il tecnico croato. L'idea del capitano sarebbe quindi rimanere sotto la Mole ancora un anno, rimandando le valutazioni su un futuro altrove al 2022. Anche il Ds granata Davide Vagnati ha detto che il Toro cercherà di trattenerlo: la trattativa è ancora lunga.