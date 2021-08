Vagnati: “Belotti è un corno del Toro: non ha escluso di rimanere”

Le dichiarazioni del dirigente granata prima della partita di Coppa Italia contro la Cremonese: "Prima di tutto viene il bene del Torino"

Prima della partita di Coppa Italia contro la Cremonese, oltre a Marko Pjaca , è intervenuto ai microfoni di Mediaset anche Davide Vagnati . Il responsabile dell'area tecnica granata ha fatto il punto sulla gara che sta per iniziare a Torino: "Questa partita è sicuramente una in cui occorre stare attenti. Affrontiamo una squadra forte della Serie B. Le assenze sono state legate a dei traumi, non c'entra la condizione atletica. Abbiamo fatto un grande lavoro e ci siamo preparati al meglio anche per il campionato".

A Vagnati viene chiesto il punto su Andrea Belotti: "Andrea è un corno del nostro Toro, mi auguro che rimanga con noi il maggior tempo possibile. Ci auguriamo che succeda, c'è tempo per parlarne anche se il contratto è in scadenza nel 2022. Non posso dirvi da uno a dieci quanto è possibile che rimanga. Con Andrea abbiamo parlato in maniera civile, più di una volta: abbiamo fatto uno sforzo importante per la proposta di rinnovo, lui non ha escluso di voler rimanere. Vediamo cosa succede nel prossimo periodo, nel calcio non si sa mai". E sul lavoro che Juric potrà fare per stimolare anche il Gallo a rimanere in granata: "Penso che il Toro debba fare dei campionati diversi dagli ultimi, abbiamo tutto per farcela. Abbiamo un pubblico importante, bisogna cambiare il trend. Possiamo invertire la rotta, prima di tutto viene il bene del Toro e non solo quello di Belotti".