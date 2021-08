Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali: Izzo in panchina, Belotti dal 1′

Le scelte dei granata di Juric e dei grigiorossi di Pecchia per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia

Primo impegno ufficiale per il Torino, che alle ore 21 affronterà la Cremonese nel primo turno di Coppa Italia. I granata si presentano all'Olimpico Grande Torino con diversi assenti. Non ci saranno gli infortunati Baselli, Millico, Kone, Zaza, Ansaldi e Bremer; out anche Antonio Sanabria e Christian Celesia per squalifica. Recupera invece Simone Verdi, inserito nella lista dei convocati. Ecco le formazioni ufficiali: non c'è Izzo, che parte dalla panchina: la difesa è composta da Djidji, Buongiorno e Rodriguez. Davanti c'è il Gallo Belotti dal primo minuto.