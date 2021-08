Torino, i convocati per la Cremonese: recuperato Verdi, fuori Zaza

Ecco i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita allo stadio Olimpico Grande Torino: fischio d'inizio alle ore 21:00

I granata di Ivan Juric scenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 21:00 contro la Cremonese, partita valida i 32esimi di Coppa Italia. A una settimana dalla prima di campionato (sabato 21 agosto alle 20:45 con l'Atalanta), sono 21 i giocatori convocati dal tecnico croato per la partita. Assenti in lista Daniele Baselli - trauma contusivo alla caviglia destra - , Vincenzo Millico - problema distrattivo all’adduttore della coscia sinistra - , Ben Kone e Simone Zaza - contusione al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco - , Cristian Ansaldi - affaticamento ai flessori della coscia destra - , Gleison Bremer - problema alla caviglia avuto contro il Rennes - . A questi si aggiungono anche Antonio Sanabria e Christian Celesia - fuori per squalifica - .