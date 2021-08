Pjaca pre Cremonese-Torino: “Può essere il mio anno. Belotti? Contento che ci sia”

Le dichiarazioni del giocatore granata prima della gara di Coppa Italia contro la Cremonese

Prima della partita di Coppa Italia contro la Cremonese, Marko Pjaca è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la sua prima gara ufficiale con la maglia granata: "Credo che possa essere l'anno del mio rilancio e spero proprio che possa esserlo. Voglio dimostrare a tutti qua e ai tifosi di poter far bene e di poter aiutare la squadra." E sul futuro di Andrea Belotti: "L'ho conosciuto anche da avversario, ma anche in allenamento insieme si vede che è un gran giocatore. Inoltre è una bellissima persona, sono contento che giocheremo insieme e spero che potremo fare un'ottima stagione".