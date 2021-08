Juric annuncia: “Belotti mi ha detto chiaramente che vuole rimanere al Torino”

Parole fondamentali dell'allenatore del Torino che ha confermato la permanenza del capitano granata Belotti

Al termine della partita Torino-Cremonese il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset parlando, oltre che dell'impressione destata dalla squadra granata, anche della questione Belotti . L'allenatore croato ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Queste le parole di Juric su Belotti: "Ci siamo parlati due settimane fa, quando è tornato ad allenarsi, e lui mi ha detto che vuole rimanere e che non vuole andare via. Vuole restare ed essere il capitano, fare quest'anno al Torino e vedere come va e poi decidere: questa è la sua idea".

Ancora Juric, parlando dell'intenzione del capitano, che ha il contratto in scadenza nel 2022: "Ha tanto coraggio di rifiutare tanti soldi e rischiare, però da due settimane lui mi ha detto questo. Lui è stato molto chiaro, devo dire. Ci siamo parlati, mi ha detto che ha tanta voglia, poi nel calcio succede qualsiasi cosa però il suo desiderio è di rimanere a Torino anche il prossimo anno". Relativamente all'infortunio subito dal capitano (ecco cosa è successo), così l'allenatore: "Ha preso una brutta botta alla caviglia, che si è gonfiata: spero non sia nulla di grave". Juric, dunque, prefigura lo scenario di un Belotti intenzionato a rimanere senza per ora accettare la proposta di rinnovo di contratto del Torino. A proposito, il direttore dell'area tecnica Davide Vagnati ha dichiarato: "Andrea è un corno del Toro, noi speriamo rimanga il più a lungo possibile. Abbiamo fatto uno sforzo importante per una proposta di rinnovo: ci sarà tempo per parlarne. Ma non posso dire come andrà a finire".