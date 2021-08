Torino-Cremonese 4-1 d.c.r., Juric: “Preoccupato: così non si va da nessuna parte”

Le parole del tecnico granata dopo la partita di Coppa Italia contro la Cremonese

Redazione Toro News

Al termine della partita di Coppa Italia contro la Cremonese (qui la cronaca - qui le pagelle) è intervenuto ai microfoni di Torino Channel Ivan Juric. Il tecnico granata ha fatto il punto sulla gara appena conclusa:

A caldo, cosa si evince da questa partita?

"Mi aspettavo un po' di più, con tutta sincerità. Pensavo fossimo più avanti. Ci sono state tante assenze e problematiche varie, ma non abbiamo fatto bene. Sono preoccupato, perchè pensavo fossimo più avanti. Nelle amichevoli a tratti ho visto cose interessanti, soprattutto in Francia, stasera no, la squadra non mi è piaciuta. Dietro abbiamo fatto una buona partita, ma tante altre cose non sono andate bene".

L'aspetto mentale ha inciso, contro una Cremonese che non aveva nulla da perdere?

"Quando si parla del piano mentale mi sembra che stiamo tirando fuori scuse. C'erano gli spazi per fare bene ma a livello cognitivo non riusciamo a vederli. Bisogna fare le cose con una certa velocità ma non riusciamo a capirlo e tecnicamente bisogna alzare il livello".

Come sta Belotti? E le altre assenze?

"Mi spiace che ieri abbiamo perso Zaza e Kone uno scontro ginocchio contro ginocchio. Belotti ha preso una botta brutta alla caviglia, si è gonfiata. Questa settimana recuperiamo Bremer e Sanabria e cercheremo di metterci un po' a posto".

Ora c'è l'Atalanta, per lei sfidare Gasperini ha un sapore particolare?

"No, in questo momento sono preoccupato. Non penso a Gasp. Penso al fatto che dobbiamo migliorare e mettere altri giocatori dentro perchè così non andiamo da nessuna parte. Dovremo fare una prestazione totalmente diversa da quella di stasera".