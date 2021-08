Le pagelle di Torino-Cremonese 4-1 (d.c.r.): Milinkovic-Savic decisivo ai rigori

Il Torino evita lo scivolone in Coppa Italia. Granata avanti, ai sedicesimi della competizione, dove affronteranno una tra Sampdoria e Alessandria. Ma quanta fatica: servono i rigori per avere la meglio di una Cremonese in dieci uomini dal 62' del secondo tempo. Milinkovic-Savic para, Aina segna il rigore decisivo. E così la prima serata con il pubblico allo stadio termina con una vittoria che però non può far passare in secondo piano i limiti palesati dalla squadra.