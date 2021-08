Torino, Milinkovic-Savic: “L’importante era vincere. Pronti per il campionato”

Le dichiarazioni del giocatore granata al termine della gara di Coppa Italia contro la Cremonese

Al termine della gara contro la Cremonese, ai microfoni di Torino Channel ha parlato Vanja Milinkovic-Savic, protagonista del primo turno di Coppa Italia con il rigore parato a Ciofani. "Ci sono state tante difficoltà, ma l'importante è che siamo rimasti umili e calmi. Dovevamo risolvere qualche problema che c'era e ci siamo riusciti, portando a casa la vittoria" ha dichiarato. Poi, il portiere serbo ha aggiunto: "Avevo un fastidio alla coscia ma non era niente di che, come consigliavano i dottori era meglio controllarlo. Alla fine, non era un grande problema. Era l'ultimo test in vista del campionato. Purtroppo, non è stato un test bellissimo. Non abbiamo giocato un grande calcio. Ma l'importante era vincere". E sulla lotteria dei rigori, ha concluso: "C'è sempre la possibilità di andare ai rigori e per fortuna è andata bene. Sulla mia prestazione, però, preferiscono non dire nulla. Noi siamo pronti per iniziare il campionato".