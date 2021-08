Torino-Cremonese 4-1 (d.c.r.): i granata la sfangano ai rigori

Cremonese in 10 dal 63' ma Torino incapace di segnare. Anche un rigore sbagliato nel secondo tempo supplementare da Mandragora

PRIMO TEMPO - La bollente serata dell'Olimpico-Grande Torino si apre con gli applausi del ridotto pubblico sugli spalti proprio a Belotti. Il capitano è, tuttavia, protagonista sfortunato della prima frazione: al 40' è, difatti, costretto a uscire per un problema alla caviglia destra. Al suo posto Nicola Rauti. Per il resto, l'avvio di gara è favorevole alla Cremonese. La squadra di Pecchia prova a fare la partita, il Torino tenta di ribaltare il fronte. Al 17', però, la prima vera chance da gol è granata: Lukic recupera palla e verticalizza prontamente per Pjaca, ma il croato è macchinoso e viene rimpallato in angolo. Il Torino commette diversi errori tecnici, sia di misura sia di controllo, e fatica a tenere il pallone tra i piedi, prestando il fianco ad alcuni potenziali break dei lombardi. Non appena alzano il ritmo, comunque, i granata dimostrano di poter impensierire la Cremonese, come al 34' grazie all'inserimento di Mandragora e allo scambio con Pjaca. Le occasioni però latitano e il Torino non decolla, anzi sonnecchia fino al duplice fischio, arrivato dopo 3 minuti di recupero.