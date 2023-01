LIVE! Fiorentina-Torino 0-0

Seguite con noi la diretta testuale della sfida tra Fiorentina e Torino valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A

Benvenuti/e alla diretta testuale di Fiorentina-Torino, gara valida per la 19^ giornata di Serie A. I granata arrivano a questa difficile trasferta dopo che nell'ultimo turno sono stati sconfitti 0-1 in casa dallo Spezia. La formazione viola è reduce anch'essa da una partita deludente, domenica scorsa è uscita sconfitta 2-0 dallo stadio Olimpico contro la Roma. In classifica il Torino e la Fiorentina hanno lo stesso numero di punti: entrambe sono a quota 23 lunghezze dopo 18 di turni, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.