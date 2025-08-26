Marco De Rito

Milan-Torino 3-2: “sette minuti” fatali e poca precisione per i granata
La squadra di D'Aversa avanti per tiri e grandi occasioni, ma a inizio ripresa vengono puniti. I numeri spiegano rimpianti e fragilità.
La squadra di D'Aversa avanti per tiri e grandi occasioni, ma a inizio ripresa vengono puniti. I numeri spiegano rimpianti e fragilità.
Torino-Parma 4-1: stesso possesso ma Torino più pericoloso in tutto. xG, tiri e tocchi in area premiano i granata, Parma affonda con 3 errori da gol.
Possesso e grandi occasioni premiano la squadra di Conte. La formazione di D'Aversa resiste e accorcia, ma crea poco e paga il gap.
I ragazzi di D'Aversa segnano nei momenti chiave, dietro registrano ottime statistiche e la conseguenza è una vittoria con clean sheet
Tiri e tocchi in area premiano i padroni di casa. La formazione ospite crea poco, concede tanto e sprofonda in una gara senza appigli
Grandi occasioni e presenza in area premiano gli ospiti. Il Toro crea poco, concede troppo e paga
Toro battuto a Monza: 11 tiri, 4 nello specchio e 2 grandi occasioni. Marco Baroni: “Nel secondo tempo molto bene”
Baroni: “Energia e timore di portarla a casa”. Adams decide, ma il Toro spreca 3 grandi occasioni e non chiude nel finale
I numeri Sofascore spiegano il perché della sconfitta: 0,41 xG e zero grandi occasioni per il Toro, Roma a 1,84 xG e 3 chance nitide.
I granata vincono all’Olimpico con cinismo e personalità. Sofferenza inevitabile contro una big, ma segnale di crescita.
Possesso, volume offensivo e qualità delle occasioni pendono nettamente dalla parte nerazzurra. La reazione granata citata da Baroni non basta a ribaltare una fotografia complessiva troppo…
La squadra di Baroni tiene in mano il pallone e spinge, ma non chiude mai la partita quando ne ha l’occasione. La squadra bianconera regge, crea meno volume ma più qualità
Il Torino passa a Verona con uno 0-3 che nei numeri non lascia dubbi: più possesso (52%), triplo dei tiri (21) e il doppio delle conclusioni nello specchio (5).
La squadra di Baroni tiene in mano la partita con possesso e volume, ma non la chiude quando può. Quella di Pisacane regge, soffre e colpisce con maggiore cattiveria nelle occasioni migliori,…
La squadra di Baroni batte quella di Grosso con un rigore di Vlašić, ma il risultato resta in bilico fino all’ultimo: le occasioni per il 0-2 non mancano, la lucidità sì
Vlašić la decide su rigore, Paleari blinda il risultato: il Torino soffre a tratti ma gestisce i momenti chiave meglio della Cremonese di Nicola.
Baroni parla di episodi, ma i numeri Sofascore – dai 17 tiri concessi ai 26 gol incassati in 14 partite – raccontano una fragilità difensiva strutturale.
Il club granata esce sconfitto dal Via del Mare nonostante diverse occasioni e volume offensivo. Per Baroni i problemi sono di fragilità mentale e di un approccio timoroso che ha condizionato il primo…
Il Toro di Baroni ferma la Vecchia Signora all’Allianz Stadium: gara di sacrificio, grande prova difensiva e un Paleari decisivo. I granata chiudono il derby con zero gol subiti e segnali…
Baroni vede segnali di crescita. Le statistiche Sofascore mostrano Toro più presente in area, Pisa cinico e verticale.
I ragazzi di Baroni solidi e compatti, ma poco incisivi. Dati chiave su tiri, passaggi, recuperi e perché il prossimo step è il cinismo.
Baroni: “Mi soddisfa la reazione tra primo e secondo tempo… ho chiesto energia e velocità; i cambi sono entrati bene”. Il campo conferma: Toro più preciso nello specchio e dominante sulle palle…
Baroni: “Partita difficile, tenuta mentale ed equilibri”. Dati chiari: 32% di possesso, 11 tiri a 20 e 5 parate di Israel, ma il Toro la porta a casa
Baroni: “Peccato, era già fatta”. Il dato lo sostiene: più tiri, più occasioni e migliore precisione palla al piede. Ma la gestione finale costa due punti.
La formazione di Baroni tira di più ed effettua maggior possesso palla, ma i tre punti li guadagnano i ducali. Snoccioliamo i numeri della sconfitta del Toro
Da registrare il 56% di possesso palla per la squadra di Marco Baroni e 20 conclusioni effettuate con una precisione bassa
Il possesso è dei bergamaschi che gestiscono il match in scioltezza. I granata creano meno occasioni e i loro tiri sono imprecisi
All’Olimpico dominio nel palleggio giallorosso (71% di possesso, 563 passaggi), ma il Toro regge l’urto, concede poco nello specchio e colpisce: 0-1.
Pioli attacca: “Palle lunghe e fisicità”. Baroni replica: “Scelta per uscire dalla pressione”. I dati gli danno entrambi ragione e spiegano lo 0-0.
Schiacciante superiorità nerazzurra: ritmo e pressione costanti; Toro morbido e poco aggressivo, 5-0 senza appello.