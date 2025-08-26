Torino-Genoa 2-1, le statistiche: granata in controllo, ma quanti brividi... M. D. Rito Marco De Rito 27 ottobre - 05:20 27 ottobre

Baroni: “Mi soddisfa la reazione tra primo e secondo tempo… ho chiesto energia e velocità; i cambi sono entrati bene”. Il campo conferma: Toro più preciso nello specchio e dominante sulle palle…