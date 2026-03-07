Napoli-Torino 2-1, le statistiche: dominio azzurro e rimpianti granata nel finale

“Nel primo tempo ci siamo trovati sotto, il Napoli ha avuto buone occasioni… noi potevamo fare meglio, anche sul secondo gol. La squadra però non ha mai mollato… prima del gol di Casadei abbiamo avuto un’occasione clamorosa”. La lettura di D'Aversa dopo Napoli-Torino fotografa una sconfitta che lascia rimpianti soprattutto per come matura: il Toro resta vivo fino alla fine e accorcia all’87’, ma la partita, nei numeri, è quasi sempre nelle mani del Napoli. Il dato di partenza è chiaro: possesso 64% a 36% e 621 passaggi a 346, con una gestione territoriale che costringe i granata a rincorrere e a scegliere quasi sempre la via della resistenza.