Napoli-Torino 2-1, D’Aversa: “Soddisfatto. La differenza la fa la determinazione”

Le parole dei protagonisti al termine del match tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A

Redazione Toro News 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 23:28)

Termina 2-1 Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A. Al termine del match tra azzurri e granata, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Un giudizio sulla prestazione del Toro? “Nel primo tempo ci siamo trovati sotto, il Napoli ha avuto buone occasioni. Noi potevamo fare meglio. Anche sul secondo gol. La squadra però non ha mai mollato. Prima del gol fatto da Casadei abbiamo avuto un’occasione clamorosa. Anche noi abbiamo avuto occasioni e quindi recriminiamo, ma la differenza la fa la determinazione”.

Si è fatto un’idea sul perché questa squadra ha 30 punti? “Bisogna andare in campo con coraggio. Stasera abbiamo affrontato i campioni d’Italia, però i ragazzi hanno cercato di fare la partita. Il valore dell’avversario è importante. Poi ci focalizziamo su alcuni episodi. Dobbiamo migliorare che questi girino dalla nostra parte”.

Il Toro sembra sulla squadra giusta. Cosa manca? “Sì, il secondo gol era evitabile. Tenere il match in equilibrio era importante. Alla fine non ci possiamo soffermare sul risultato finale non considerando la prestazione e le occasioni dove dovevamo fare meglio. La differenza la fa in alcune circostanze dove devi essere più determinato. Però sono soddisfatto”.