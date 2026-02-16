Torino-Bologna 1-2, le statistiche: poche occasioni e tante fragilità

LEGGI ANCHE
L'atteggiamento delle due squadre—
Il dato sui passaggi nel terzo offensivo fotografa bene la mancanza di lucidità: il Torino chiude con 43 passaggi su 80 (54%), il Bologna con 74 su 112 (66%). I rossoblù entrano di più e giocano meglio negli ultimi trenta metri, mentre il Toro si inceppa proprio quando deve scegliere l’ultima giocata. Anche sul piano “sporco” la partita non premia i granata: il Torino fa più contrasti (13-6), ma il Bologna è molto più efficace nella percentuale di contrasti vinti (83% contro 54%), segnale di una squadra più pronta a chiudere le azioni e a gestire i momenti chiave. E il fatto che il portiere del Torino debba fare 5 parate contro l’unica del Bologna, con 2 grandi parate, completa il quadro: quando concedi tanto e non crei abbastanza, la sconfitta è dietro l'angolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA