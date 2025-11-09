Juventus-Torino 0-0, le statistiche: granata solidi e compatti nel derby

“Nel primo tempo siamo stati eccessivamente attendisti. C’erano tante cose nuove, l’abitudine a giocare un derby. La squadra è rimasta compatta. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un altro piglio, più aggressivi. Credo che le migliori occasioni le abbiamo avute noi. Però ci servono queste partite per farci crescere. Stiamo facendo un percorso. Vedo ampi margini di miglioramento, squadra, società e tifosi. L’ambiente compatto ci rende migliori sicuramente”, ha dichiarato Marco Baronial termine di Juventus-Torino, chiuso sullo 0-0 all’Allianz Stadium. Le sue parole fotografano perfettamente il derby della Mole: un Torino ordinato, solido e in crescita, capace di resistere alla pressione bianconera e di costruire alcune tra le occasioni più nitide nella ripresa.