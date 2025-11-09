Toro News
Juventus-Torino 0-0, le statistiche: granata solidi e compatti nel derby

Il Toro di Baroni ferma la Vecchia Signora all’Allianz Stadium: gara di sacrificio, grande prova difensiva e un Paleari decisivo. I granata chiudono il derby con zero gol subiti e segnali incoraggianti di crescita.
Marco De Rito 

“Nel primo tempo siamo stati eccessivamente attendisti. C’erano tante cose nuove, l’abitudine a giocare un derby. La squadra è rimasta compatta. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con un altro piglio, più aggressivi. Credo che le migliori occasioni le abbiamo avute noi. Però ci servono queste partite per farci crescere. Stiamo facendo un percorso. Vedo ampi margini di miglioramento, squadra, società e tifosi. L’ambiente compatto ci rende migliori sicuramente”, ha dichiarato Marco Baronial termine di Juventus-Torino, chiuso sullo 0-0 all’Allianz Stadium. Le sue parole fotografano perfettamente il derby della Mole: un Torino ordinato, solido e in crescita, capace di resistere alla pressione bianconera e di costruire alcune tra le occasioni più nitide nella ripresa.

Le occasioni create in Juventus-Torino

I bianconeri hanno totalizzato 22 tiri complessivi contro 8 dei granata, ma con una precisione simile (10 tiri fuori, 6 nello specchio per la Juve; 3 tiri in porta per il Toro). Gli expected goals (xG) premiano la squadra di Luciano Spalletti (1.26 a 0.54), ma i bianconeri si sono visti negare il vantaggio da un super Paleari, autore di 6 parate decisive: 1.37 di gol evitati rispetto a 0.29 del suo avversario Di Gregorio. Il portiere granata è sicuramente tra i migliori in campo. Le occasioni nitide create sono state 3 a 0 per la Juventus. Sui corner il dato è di 6-2 per i bianconeri.

L’atteggiamento delle due squadre

I numeri Sofascore raccontano una gara in cui il possesso palla è stato dominato dalla Juventus (73% contro 27%), ma in cui il Torino ha saputo reggere l’urto e rendersi pericoloso con azioni rapide e verticali. Il Torino ha completato 287 passaggi contro i 766 della Juventus. I granata hanno eseguito 27 passaggi in zona offensiva, rispetto ai 102 juventini. Bianconeri d'assalto, granata più prudenti quindi. La fase difensiva granata è stata compatta, con 46 chiusure e 47 recuperi, a fronte dei 17 e 56 bianconeri. Segnale che la difesa del Toro, e non solo il portiere, ha lavorato molto bene.

Il 0-0 dell’Allianz Stadium certifica la solidità del Torino di Baroni: meno palleggio, più compattezza e concretezza difensiva. Contro una Juventus da 22 tiri e 73% di possesso, i granata hanno mostrato ordine, sacrificio e un’identità chiara. Il prossimo passo sarà aumentare la capacità di sfruttare le occasioni costruite: perché il muro regge, ma per vincere servirà il guizzo offensivo su cui l'allenatore deve lavorare.

Le statistiche di Juventus-Torino 0-0. Fonte dati: Sofascore

