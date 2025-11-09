Juventus-Torino 0-0, le statistiche: granata solidi e compatti nel derby

LEGGI ANCHE
L’atteggiamento delle due squadre—
I numeri Sofascore raccontano una gara in cui il possesso palla è stato dominato dalla Juventus (73% contro 27%), ma in cui il Torino ha saputo reggere l’urto e rendersi pericoloso con azioni rapide e verticali. Il Torino ha completato 287 passaggi contro i 766 della Juventus. I granata hanno eseguito 27 passaggi in zona offensiva, rispetto ai 102 juventini. Bianconeri d'assalto, granata più prudenti quindi. La fase difensiva granata è stata compatta, con 46 chiusure e 47 recuperi, a fronte dei 17 e 56 bianconeri. Segnale che la difesa del Toro, e non solo il portiere, ha lavorato molto bene.
Il 0-0 dell’Allianz Stadium certifica la solidità del Torino di Baroni: meno palleggio, più compattezza e concretezza difensiva. Contro una Juventus da 22 tiri e 73% di possesso, i granata hanno mostrato ordine, sacrificio e un’identità chiara. Il prossimo passo sarà aumentare la capacità di sfruttare le occasioni costruite: perché il muro regge, ma per vincere servirà il guizzo offensivo su cui l'allenatore deve lavorare.
Le statistiche di Juventus-Torino 0-0. Fonte dati: Sofascore
