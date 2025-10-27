Torino-Genoa 2-1, le statistiche: granata in controllo, ma quanti brividi…

Baroni: “Mi soddisfa la reazione tra primo e secondo tempo… ho chiesto energia e velocità; i cambi sono entrati bene”. Il campo conferma: Toro più preciso nello specchio e dominante sulle palle inattive

"Abbiamo iniziato senza ritmo… ho chiesto una reazione di energia e velocità. I cambi sono entrati bene. A volte ci complichiamo la vita da soli, ma era importante vincere per dare continuità”, ha dichiarato Marco Baroni dopo Torino-Genoa. Il match valido per l'ottava giornata di Serie A è terminato con una vittoria per 2-1 dei padroni di casa. La lettura del tecnico è allineata ai numeri: il Toro ha alzato la pressione, producendo più tiri nello specchio (6-3) e un netto vantaggio sui corner (9-1), base dell’assedio che ha portato al 2-1.