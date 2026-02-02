Torino-Lecce 1-0, le statistiche: tante occasioni, ma il finale resta aperto

L'atteggiamento delle due squadre

E infatti la pressione degli ospiti si vede soprattutto negli episodi da palla ferma e nella continuità territoriale: 8 calci d’angolo Lecce contro 3 del Torino. Qui però arriva la nota positiva: il Toro, pur abbassandosi, non concede vere occasioni pulite. Lecce chiude con 0 grandi occasioni e appena 2 tiri nello specchio. La tenuta nasce da una mole di lavoro difensivo enorme: 42 chiusure difensive (Lecce 15), 8 intercetti (Lecce 2) e 30 contrasti totali contro 13. La sintesi è semplice: prestazione che c’è, solidità che regge, ma cinismo ancora intermittente. Se si costruiscono 4 grandi occasioni e si chiude il match con una vittoria di misura, inevitabilmente il finale diventa sporco e nervoso, esattamente come dice Baroni. Il passo in avanti è aver portato a casa la partita senza concedere vere chance. Il passo successivo è trasformare quel dominio nelle occasioni in un 2-0 che chiuda tutto prima.