Torino-Lecce 1-0, Baroni: “La società ci è vicina. Ai tifosi dico che…”

Le parole del tecnico granata al termine del match contro i salentini

Davide Bonsignore Redattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 15:02)

Termina 1-0 la ventitreesima giornata per Torino e Lecce, che si sono affrontate in quel dello stadio Olimpico Grande Torino. In seguito al match, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN . Di seguito le sue dichiarazioni.

Vittoria importante in un momento complicato: cosa significa vincere oggi? “Devo fare i complimenti alla squadra. Abbiamo gestito una settimana difficile perché stiamo affrontando tante assenze, una sessione di mercato con alcuni che vanno e altri che vengono. Oggi era importante questa prestazione. C’è stata compattezza e alcune azioni importanti: Falcone ha salvato due gol. C’è stata capacità di soffrire. C’è stato quello che la squadra ha voluto. Complimenti ai ragazzi”.

La squadra dovrebbe essere più aggressiva? “Nel primo tempo l’abbiamo fatto finché ci sono state energie. Oggi ha giocato chi ha fatto un solo allenamento con noi. Qualche volta finisce le energie, la squadra si è abbassata e sa che non deve. Questa voglia e questa energia la squadra l’ha sempre avuta: oggi l’abbiamo fatto finché abbiamo avuto le energie. Poi prevaleva il desiderio e il timore di portare a casa il risultato”.

Vuole mandare un messaggio ai tifosi? “Io ho detto sempre che tocca a noi muovere il primo passo. Siamo noi che dobbiamo dare delle prestazioni di voglia, di determinazione, di sacrificio e dedizione e magari metterci dentro del bel gioco”.

Si è visto Cairo vicino alla squadra: le ha fatto piacere? L’ha sentita anche in una settimana lunga e pesante? “Assolutamente. Questa vicinanza l’ho avvertita un minuto dopo la partita di Como e questo mi ha caricato di grande responsabilità. Io ho cercato di trasferirlo alla squadra. I problemi si risolvono tutti insieme. Questo è un aspetto importante: devo ringraziare la squadra in questa partita complicata. Siamo stati tutti insieme”.