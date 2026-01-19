Toro News
Torino-Roma 0-2, le statistiche: troppo poco per impensierire Gasperini

I numeri Sofascore spiegano il perché della sconfitta: 0,41 xG e zero grandi occasioni per il Toro, Roma a 1,84 xG e 3 chance nitide.
"Nel primo tempo non siamo stati aggressivi sui loro trequartisti… Nel secondo tempo siamo rientrati bene e al momento per trovare il pari abbiamo preso gol", ha spiegato Marco Baroni dopo Torino-Roma 0-2. La lettura del tecnico è coerente con un dato su tutti: il Torino chiude con 0,41 xG, mentre la Roma sale a 1,84 xG, un divario che racconta una partita indirizzata più dalla qualità giallorossa che da semplici episodi.

Le occasioni in Torino-Roma

Sul volume la Roma produce di più: 14 tiri contro gli 8 del Torino. Ma è soprattutto la qualità delle opportunità a fare la differenza: 0 grandi occasioni per i granata, 3 per la Roma. Non è un dettaglio: significa che il Toro non arriva quasi mai a concludere in condizioni davvero favorevoli, mentre concede agli avversari situazioni pulite dentro l’area. Anche nei dettagli offensivi emerge la sterilità: i tocchi in area avversaria sono 23-23, ma senza trasformarsi in chance “vere”, e l’azione offensiva resta spesso spezzata.

Possesso e costruzione: l'atteggiamento delle due squadre

Il possesso palla è nettamente romanista (63% contro 37%) e si traduce in una gestione superiore del pallone: 532 passaggi per la Roma contro 306 del Torino, con 430 passaggi precisi contro 208. La differenza si allarga nella zona che conta: nel terzo offensivo la Roma completa 136/182 passaggi (75%), il Torino si ferma a 53/103 (51%). Anche gli ingressi nel terzo offensivo premiano gli ospiti (75 contro 61), segnale di una Roma più continua nel risalire il campo e rifinire.

Il Toro prova a reggere con lavoro sporco e densità: 21 contrasti contro 12, 12 intercetti a 10, 23 chiusure difensive (Roma 32), e il portiere è chiamato a 3 parate (Roma 4). Però la fotografia resta severa: concedere 3 grandi occasioni e 1,84 xG significa che la difesa non riesce a schermare la zona tra trequarti e area con continuità, proprio il punto richiamato da Baroni sui trequartisti romanisti. E quando il Torino prova ad alzarsi per riprenderla, il rischio di “spaccarsi” aumenta: lo 0-2 arriva esattamente dentro quella dinamica.

Le statistiche di Torino-Roma 0-2. Fonte dati: Sofascore

