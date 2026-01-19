Torino-Roma 0-2, le statistiche: troppo poco per impensierire Gasperini

I numeri Sofascore spiegano il perché della sconfitta: 0,41 xG e zero grandi occasioni per il Toro, Roma a 1,84 xG e 3 chance nitide.

Marco De Rito Redattore 19 gennaio 2026

"Nel primo tempo non siamo stati aggressivi sui loro trequartisti… Nel secondo tempo siamo rientrati bene e al momento per trovare il pari abbiamo preso gol", ha spiegato Marco Baroni dopo Torino-Roma 0-2. La lettura del tecnico è coerente con un dato su tutti: il Torino chiude con 0,41 xG, mentre la Roma sale a 1,84 xG, un divario che racconta una partita indirizzata più dalla qualità giallorossa che da semplici episodi.