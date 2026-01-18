Torino-Roma 0-2, Baroni in conferenza: “E’ mancata la pressione. Maripan? Scelta tecnica”

Le dichiarazioni dalla sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino del tecnico granata

L'allenatore del Torino, Marco Baroni, si è presentato nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino per commentare la sconfitta dei granata per 0-2 contro al Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

5 sconfitte in casa nelle ultime 6. Qual è il suo sentimento oggi?

“Rinnovo il mio dolore perché perdere in casa fa girare le scatole veramente. La squadra nel primo tempo ha pagato tanto dal punto di vista delle energie, non siamo stati aggressivi sui loro trequartisti e loro hanno qualità per trovare le giocate negli ultimi 20-25 metri. Nel secondo tempo siamo rientrati bene. Spero che per Aboukhlal non siano problemi muscolari, lo stesso per Gineitis. Le partite a distanza ravvicinata non ci aiutano. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e al momento per trovare il pari abbiamo preso gol”.

Servono forze fresche?

“Noi siamo con il direttore e il presidente attenti a ciò che può venire fuori ma perso alla prossima partita. Poi è chiaro che il confronto è costante con il direttore”.

Vi ha sorpreso l’intesa tra Dybala e Malen?

“Malen lo conoscevamo benissimo, non è stata una sorpresa. Al di là è la pressione che è mancata all’inizio, la pressione sulla palla che poteva togliergli le giocate che loro trovano. E' stato quello l'errore".

Maripan come stava? Era una scelta tecnica?

“Sì e Zapata ha avuto problemi di carattere familiare”.

Perché ha lasciato fuori Maripan?

“La squadra a Roma è andata in campo con quei giocatori lì, ha fatto male? Me lo chiedo io... E’ una scelta tecnica, punto. Maripan è un giocatore importante, ha giocato tutte le partite, è stata una scelta tecnica”

Che cos'ha Aboukhlal?

“E’ arrivato un pochino spremuto, perché passare da non essere utilizzato a giocare con la veemenza e i chilometri che ha percorso lui, da quel punto di vista gli ha dato qualcosa. Spero che sia una contrattura alla coscia e che non siano problemi muscolari. La scelta di farlo partire dall’inizio è perché Pedersen ha fatto pochi allenamenti”.

E’ il solito mercato di gennaio del Torino?

“Io sono concentrato sul lavoro, sulla squadra. Ho sempre fatto questo qui a Torino. La finestra di mercato la affrontiamo giornalmente, ma sono concentrato sul lavoro”.

Il forfait di Zapata?

“Zapata per noi è fondamentale, in nottata ha avuto una problematica familiare e ha dovuto lasciare il ritiro stamattina”.