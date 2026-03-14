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Torino-Parma 4-1, le statistiche: dominio granata

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Torino-Parma 4-1: stesso possesso ma Torino più pericoloso in tutto. xG, tiri e tocchi in area premiano i granata, Parma affonda con 3 errori da gol.
Marco De Rito
Marco De Rito Redattore 

Il Torino batte il Parma 4-1 in una gara che, paradossalmente, parte “in equilibrio” nei dati di gestione e poi si apre in modo netto nei numeri che contano davvero. Il possesso è perfettamente pari (50%-50%) e anche i passaggi dicono parità totale (386 a 386), ma appena si passa alla pericolosità e alle zone calde il match cambia faccia: il Torino produce molto di più e indirizza la serata con una superiorità che va oltre il punteggio.

Le occasioni spiegano perché il risultato è così largo. I granata chiudono davanti negli xG (1.63 contro 0.56) e dominano il volume di conclusioni (15 tiri a 6), con il dato dei tiri in porta che certifica la differenza di qualità (6-3). Anche dentro l’area il Torino arriva con più continuità (7 tiri in area contro 4) e soprattutto ci “vive” di più: 19 tocchi in area avversaria contro 12. Le grandi occasioni, invece, raccontano un dettaglio importante: sono 2-1 per il Torino, ma il Parma è più “spietato” nella conversione (grandi occasioni realizzate 1-1) mentre il Toro ne spreca una (grandi occasioni mancate 1-0). In pratica: il Torino crea tanto, non è perfetto sotto porta, ma crea così tanto che il margine resta enorme.

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L’atteggiamento, nel senso di controllo delle situazioni e solidità, è tutto nei numeri difensivi e negli episodi forzati. Il Torino vince molti più contrasti in proporzione (82% contro 50%) pur avendone anche di più (11 a 6), e mette insieme più intercetti (11-6), più recuperi (32-28) e più chiusure difensive (30-23), segno di una squadra che non solo attacca ma “ripulisce” le seconde palle. Il dato che taglia la partita è quello degli errori: il Parma commette 3 errori che portano al gol (Torino 0), una voragine che da sola spiega perché una gara con possesso e passaggi in parità finisca 4-1. E anche i i dati Sofacore che riguardano i portieri raccontano lo stesso film: gol evitati 0.60 per il Torino contro -2.00 per il Parma, con 1 grande parata per i ducali ma senza riuscire a fermare l’ondata granata.

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