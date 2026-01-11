Atalanta-Torino 2-0, le statistiche: gara a senso unico, granata leggeri

“La squadra non è partita bene… abbiamo sempre un calo nervoso dopo il gol. Nel secondo tempo invece ha fatto bene e siamo riusciti ad alzarci… meritavamo il gol per quanto creato”, ha spiegato Marco Baroni dopo Atalanta-Torino 2-0. È una lettura che fotografa soprattutto la ripresa, ma i dati Sofascore dicono che il problema è più profondo: non si tratta solo di episodi o di una partita “sfuggita” per dettagli.