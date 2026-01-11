Atalanta-Torino 2-0, le statistiche: gara a senso unico, granata leggeri

LEGGI ANCHE
L’atteggiamento delle due squadre—
Un dato che pesa è il controllo del match: 57% di possesso Atalanta contro 43% Torino, un vantaggio che si trasforma in pressione costante e produzione offensiva. Qui entra in gioco anche la gestione: l’Atalanta non solo ha più palla, ma la muove di più e meglio nei momenti chiave. I passaggi complessivi sono 494 a 379. Nello specifico i passaggi nel terzo offensivo sono: 129/166 per la Dea rispetto a 62/95 del Toro. Una differenza che descrive due identità: nerazzurri stabilmente nella metà campo offensiva, Torino spesso costretto a rincorrere e a risalire “a folate”.
Baroni parla di reazione e di baricentro alzato nel secondo tempo: è possibile trovare spunti di miglioramento nell’atteggiamento, ma la sensazione è che il Torino arrivi tardi e in modo discontinuo, senza continuità né pulizia per trasformare la crescita in punti.
