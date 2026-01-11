Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Atalanta-Torino 2-0, le statistiche: gara a senso unico, granata leggeri

IL TEMA

Atalanta-Torino 2-0, le statistiche: gara a senso unico, granata leggeri

atalanta-torino
Possesso, volume offensivo e qualità delle occasioni pendono nettamente dalla parte nerazzurra. La reazione granata citata da Baroni non basta a ribaltare una fotografia complessiva troppo sbilanciata.
Marco De Rito
Marco De Rito Redattore 

“La squadra non è partita bene… abbiamo sempre un calo nervoso dopo il gol. Nel secondo tempo invece ha fatto bene e siamo riusciti ad alzarci… meritavamo il gol per quanto creato”, ha spiegato Marco Baroni dopo Atalanta-Torino 2-0. È una lettura che fotografa soprattutto la ripresa, ma i dati Sofascore dicono che il problema è più profondo: non si tratta solo di episodi o di una partita “sfuggita” per dettagli.

Le occasioni create in Atalanta-Torino

—  

Il conteggio dei tiri è: 18 conclusioni nerazzurre contro 10 granata. Non è solo quantità: anche la qualità delle opportunità pende dalla stessa parte, con 2,61 xG Atalanta contro 0,75 xG Torino. In altre parole, il 2-0 non è “stretto”: è coerente con ciò che le squadre hanno realmente costruito. Il Torino, certo, prova a stare dentro la partita e in qualche fase trova coraggio, ma l’Atalanta arriva più spesso e meglio nelle zone pericolose. Lo racconta anche il dato sulle grandi chance: 4 grandi occasioni per l’Atalanta contro 2 del Torino.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

L’atteggiamento delle due squadre

—  

Un dato che pesa è il controllo del match: 57% di possesso Atalanta contro 43% Torino, un vantaggio che si trasforma in pressione costante e produzione offensiva. Qui entra in gioco anche la gestione: l’Atalanta non solo ha più palla, ma la muove di più e meglio nei momenti chiave. I passaggi complessivi sono 494 a 379. Nello specifico i passaggi nel terzo offensivo sono: 129/166 per la Dea rispetto a 62/95 del Toro. Una differenza che descrive due identità: nerazzurri stabilmente nella metà campo offensiva, Torino spesso costretto a rincorrere e a risalire “a folate”.

Baroni parla di reazione e di baricentro alzato nel secondo tempo: è possibile trovare spunti di miglioramento nell’atteggiamento, ma la sensazione è che il Torino arrivi tardi e in modo discontinuo, senza continuità né pulizia per trasformare la crescita in punti.

Le statistiche di Atalanta-Torino 2-0. Fonte dati: Sofascore.

Leggi anche
Le pagelle di Atalanta-Torino 2-0: attacco non pervenuto, Biraghi entra e sbaglia
Atalanta-Torino 2-0: i cambi fanno crescere i granata, ma non basta…

© RIPRODUZIONE RISERVATA