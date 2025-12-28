Torino-Cagliari 1-2, le statistiche: partita guidata, punti persi

La squadra di Baroni tiene in mano la partita con possesso e volume, ma non la chiude quando può. Quella di Pisacane regge, soffre e colpisce con maggiore cattiveria nelle occasioni migliori, portandosi via i tre punti

Marco De Rito Redattore 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 08:06)

"La squadra la prestazione l'ha fatta, però ci dispiace perché tutte le volte che arriviamo a poter fare il saltino si cade. Abbiamo commesso due ingenuità sui gol loro. Abbiamo concesso veramente poco. Ho visto i dati: la squadra ha fatto 19 tiri, 10 in porta, 29 cross. Abbiamo prodotto tanto, però dispiace per il risultato, per la squadra, per i nostri tifosi, per tutti", ha dichiarato Marco Baroni al termine di Torino-Cagliari. Il risultato finale dice Torino-Cagliari 1-2, ma i numeri confermano ciò che dice mister Baroni, una partita che i granata hanno guidato senza riuscire a chiuderla.

Le occasioni create in Torino-Cagliari — Il primo dato è il controllo: 56% di possesso e 467 passaggi contro i 386 del Cagliari. Questo dominio territoriale si traduce anche in iniziativa offensiva: 19 tiri per il Torino contro 9 degli ospiti e un xG complessivo favorevole (1,60 contro 0,77). È qui che nasce la frustrazione granata: produci “abbastanza” per segnare più di una volta, ma non metti mai la gara al sicuro. A livello di presenza in area il Toro arriva più spesso: 35 tocchi in area avversaria contro 11. Anche i calci piazzati confermano pressione costante: 6 corner a 2. Tradotto: i granata fanno tanto, ma le chance migliori le concedono. E quando succede, l’avversario ha più possibilità di trasformare la partita con poche fiammate.

L’atteggiamento delle due squadre — Il Toro costruisce di più, palleggia di più, staziona più spesso negli ultimi metri. Però finisce per pagare due episodi che somigliano sempre meno a incidenti isolati. Quando concedi chance “pulite”, anche con un volume offensivo superiore, rischi di perdere comunque. La fotografia finale è questa: più controllo, più passaggi, più corner e più presenza in area, ma meno pericolosità reale. E finché il Torino non alza la capacità di trasformare dominio in KO partite così resteranno sempre in bilico.