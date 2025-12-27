Torino-Cagliari 1-2, Baroni: “Dispiace, quando dobbiamo fare il saltino si cade”

Le parole del tecnico granata al termine di Torino-Cagliari

Matteo Curreri 27 dicembre - 19:03

Il match d'apertura della diciassettesima giornata di campionato fra Torino e Cagliari si è concluso per 1-2. Al termine dell'incontro, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le proprie considerazioni:

Immagino che il risultato non sia quello che vi aspettavate. Credo ci sia qualcosa di buono da salvare di questa prestazione, forse proprio la prestazione stessa...

"La squadra la prestazione l'ha fatta, però ci dispiace perché tutte le volte che arriviamo a poter fare il saltino si cade. Abbiamo commesso due ingenuità sui gol loro. Abbiamo concesso veramente poco. Ho visto i dati: la squadra ha fatto 19 tiri, 10 in porta, 29 cross. Abbiamo prodotto tanto, però dispiace per il risultato, per la squadra, per i nostri tifosi, per tutti. Niente, si riparte con il lavoro".

Qual è la cosa che può permettere al Toro di fare quel saltino in più?

"Ci sono dei momenti in cui a volte bisogna leggere un po' più il pericolo. La squadra si è dedicata, ha creato molte occasioni, purtroppo abbiamo ancora delle situazioni in cui dobbiamo fare meglio difensivamente e si lavorerà per questo".

Intorno alla mezz'ora si è accorto forse di una marcatura doppia su Vlasic in fase di impostazione. Lavorerete su uno sviluppo del gioco diverso, visto che Vlasic è il vostro fulcro del gioco?

"Vlasic sta facendo molto bene. La squadra anche dal punto di vista della manovra ha fatto bene. Non era facile perché loro erano molto aggressivi, bassi. Forse ci serviva un pelino in più di velocità nel gioco. Ma io credo che quello che dobbiamo fare sia lavorare e credere. Sicuramente prestare più attenzione in alcuni frangenti della partita" .

Si aspettava un Vlasic così incisivo anche in zona gol?

"Vlasic è un ragazzo che ha tanta testa, lavoro, si applica. La qualità non la scopro di certo io. Quando un applicato, lavora con tanta dedizione come fa lui, sono convinto che quest'anno, anche nel ruolo di interno, può arrivare in doppia cifra".

Si è parlato tanto di mercato e uno dei nomi che circolano è Prati. E' un giocatore che le piace?

"In questo momento io devo pensare a chi c'è. Poi con la società e il direttore ci confrontiamo, ma la mia attenzione è solamente sui giocatori che ho a disposizione".