Torino-Cagliari 1-2, Baroni in conferenza: “Mercato? Penso ai giocatori che ho”

Le dichiarazioni del tecnico granata al termine della sfida ai sardi

Irene Nicola Redattore 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 19:41)

In seguito alla partita con il Cagliari, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto in Sala Conferenze per commentare l'esito della gara rispondendo alle domande dei giornalisti accreditati al seguito delle due squadre. Di seguito le sue parole.

17.17 - Si attende l'arrivo di Marco Baroni per il via alla conferenza.

17.52 - Arrivato Marco Baroni. Inizia la conferenza stampa.

Qual è l'analisi della partita? Cosa salva e cosa pesa?"La sconfitta è il dato negativo. La squadra ha prodotto, abbiamo fatto 19 tiri. La squadra ha creato. Ci occorre ancora più determinazione e cattiveria negli ultimi metri di gioco. I due gol presi sono evitabili. Sull'angolo una disattenzione e un doppio tocco per prendere gol, sul secondo siamo un pochino troppo morbidi e leggeri. Peccato, abbiamo buttato via un'altra occasione per il salto. Ora dobbiamo ripartire a lavorare".

Nel tempo si ripetono spesso gli stessi errori, soprattutto a livello difensivo. Come mai? "Ecco perché parlo di lavoro. Dobbiamo lavorare per migliorare queste situazioni. Il Cagliari ha fatto 5 azioni, 5 transizioni... Noi abbiamo cercato con la manovra di trovare soluzioni, che abbiamo trovato calciando 19 volte e 10 in porta ma occorre maggiore attenzione. Sulle transizioni bisogna leggere il pericolo, gestire meglio i palloni e le situazioni. Il miglioramento è dentro il lavoro".

L'occasione sfumata lascia un retrogusto amaro... Cosa manca per il salto?"Fa male perché viene dopo partite più che convincenti. La partita oggi è stata convincente, il problema è il risultato. Le partite a volte possono far fare quel saltino. Il grande rammarico e dolore in questo momento è questo, oltre aver perso una partita in casa davanti al nostro pubblico. La squadra ha creato. Dobbiamo però assolutamente togliere queste situazioni, difendere meglio l'angolo ad esempio. A volte la squadra non sente il pericolo in alcuni frangenti della partita. Io ho solo il lavoro in queste occasioni".

C'è da migliorare sugli angoli difensivi? "Assolutamente. Lì quella palla va difesa, siamo un pochino passivi. C'è una deviazione sull'angolo del pari, dobbiamo lavorarci. Parlo di letture, in fondo al primo tempo, in vantaggio, facendo bene con il Cagliari che non aveva fatto molto, ci si ritrova a subire un gol... Sono momenti che la squadra ancora non riesce a leggere. Peccato".

Si aspetta già rinforzi di mercato per il 7 gennaio? "Io parlo solo di lavoro e miglioramento. Sono concentrato solo su quello, qualsiasi altra cosa mi porterebbe via attenzione. La mia attenzione è sui giocatori che ho. Devo guardare alle partite, che sono tutte ravvicinate".

Come sta Pedersen? "Aveva un fastidio, una contusione. Gli ho detto di andare in campo e dirmi come stava. Si è riacceso, ha spinto tanto ha destra. Ha chiesto però il cambio. Domani faremo le valutazioni".

18.01 - Si chiude qui la conferenza stampa.