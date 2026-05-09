“L’immagine più bella è l’abbraccio finale dei ragazzi… stiamo facendo cose importanti. Abbiamo messo le nostre regole”. D’Aversa si prende il lato umano della vittoria e lo collega al lavoro quotidiano: Torino-Sassuolo finisce 2-1. A differenza di altre serate più sporche, i numeri di Sofascore danno una base solida al risultato. Il Sassuolo tiene un filo di possesso in più (52% a 48%) e completa più passaggi (480 a 439). Ma la partita vera si gioca davanti alla porta, dove il Torino produce di più e con più continuità.

Le occasioni in Torino-Sassuolo

Le occasioni raccontano un match aperto e ricco, ma con un vantaggio chiaro dei granata in termini di pericolosità. I “gol attesi” sono 2.83 contro 2.08, le grandi occasioni 6 a 4 e anche il volume dei tiri premia il Torino (18 a 13). Non solo: i granata arrivano più spesso in area con qualità e, nonostante qualche spreco (4 grandi occasioni mancate contro 3), la produzione resta superiore per tutta la gara. Anche i dati “di contorno” vanno nella stessa direzione: 7 calci d’angolo a 5, segnale di una pressione costante.

L'atteggiamento delle due squadre

L’atteggiamento, infine, è quello che D’Aversa descrive quando parla di gruppo e partecipazione: una squadra che non si limita a gestire, ma che cerca di giocare e di difendere in avanti. Il Torino sporca la gara quando serve (13 falli a 9) e vince tanti duelli aerei (68% contro 32%) La differenza, però, sta nel peso delle occasioni create e nella capacità di rimanere lucidi nei momenti decisivi: due gol e tre punti che, stavolta, trovano un sostegno pieno nelle statistiche.