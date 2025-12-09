Torino-Milan 2-3, le statistiche: i granata si confermano la peggior difesa

«In questo momento paghiamo situazioni sfortunate a caro prezzo, ma la squadra mi è piaciuta, ha fatto la partita che doveva fare… Ancora non è sufficiente, ma ci siamo vicini», ha spiegato Marco Baroni dopo Torino-Milan 2-3. In conferenza il tecnico ha insistito molto sul peso degli episodi, ma ha anche ammesso il quadro generale: «Peggior difesa del campionato: ne siamo consapevoli. Bisogna rimediare col lavoro, portando al livello massimale la prestazione individuale e di gruppo». Le cifre confermano il problema: con i tre gol incassati contro il Milan, il Torino è salito a 26 reti subite in 14 giornate. Una media di quasi due a partita, che rende difficile parlare solo di coincidenze.