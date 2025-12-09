Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Torino-Milan 2-3, le statistiche: i granata si confermano la peggior difesa

IL TEMA

Torino-Milan 2-3, le statistiche: i granata si confermano la peggior difesa

torino-milan
Baroni parla di episodi, ma i numeri Sofascore – dai 17 tiri concessi ai 26 gol incassati in 14 partite – raccontano una fragilità difensiva strutturale.
Marco De Rito
Marco De Rito Redattore 

«In questo momento paghiamo situazioni sfortunate a caro prezzo, ma la squadra mi è piaciuta, ha fatto la partita che doveva fare… Ancora non è sufficiente, ma ci siamo vicini», ha spiegato Marco Baroni dopo Torino-Milan 2-3. In conferenza il tecnico ha insistito molto sul peso degli episodi, ma ha anche ammesso il quadro generale: «Peggior difesa del campionato: ne siamo consapevoli. Bisogna rimediare col lavoro, portando al livello massimale la prestazione individuale e di gruppo». Le cifre confermano il problema: con i tre gol incassati contro il Milan, il Torino è salito a 26 reti subite in 14 giornate. Una media di quasi due a partita, che rende difficile parlare solo di coincidenze.

Le occasioni in Torino-Milan

—  

I dati Sofascore di Torino-Milan raccontano una partita in cui il Toro ha saputo colpire davanti ma si è esposto troppo dietro. Il Milan chiude con 64% di possesso palla contro il 36% granata e soprattutto con 17 tiri totali contro 8. Ancora più significativo è il luogo da cui partono le conclusioni: le squadre si pressochè equivalgono nei tiri da fuori (5 del Toro, 4 del Milan), ma dentro l’area il confronto è impietoso, 13-3 per la squadra di Allegri. Anche sugli expected goals la differenza è netta: 1,67 xG creati dal Milan contro 1,03 del Torino. Israel chiude con 3 parate, ma il dato dei gol evitati (-0,98) indica che qualcosa in più si poteva fare anche tra i pali.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Fragilità che vanno oltre gli episodi

—  

Il Torino lotta, segna due gol, vince più contrasti totali (24 contro 11) e recupera più palloni (48-42), ma ogni volta che il Milan accelera dà la sensazione di poter far male. I rossoneri completano 494 passaggi precisi contro i 242 granata. La linea difensiva del Toro fatica a proteggere l’area (pochi intercetti: 3 contro i 6 del Milan) e le letture sulle palle laterali restano rivedibili, come dimostrano i due gol di Pulisic nella ripresa.

Le statistiche dicono che, senza un salto di qualità collettivo nella fase di non possesso, la “peggior difesa del campionato” rischia di diventare un’etichetta difficile da togliere per la squadra allenata da Baroni.

Leggi anche
Torino-Milan 2-3, Cairo: “Baroni confermato? Ma certo, non è un tema!”
Torino-Milan 2-3, Zapata: “È un momento che ci fa male. Gol? Bella emozione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA