Torino-Milan 2-3, Baroni: “La squadra a me è piaciuta, ci siamo quasi”

Le parole del tecnico granata al termine di Torino-Milan

Eugenio Gammarino 8 dicembre - 23:25

Il monday night della quattordicesima giornata di campionato fra Torino e Milan si è concluso per 2-3. Al termine dell'incontro, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di SKY rilasciando le proprie considerazioni.

Eravate avanti di due gol. Siete sempre rimasti in partita, l’atteggiamento era giusto. Ma il terzo gol preso, con Masina che aspettava di entrare?“Non è che c’è stata confusione. Non abbiamo avuto il tempo di fare il cambio, la loro azione è ripartita mentre si stava preparando. In questo momento paghiamo queste situazioni a caro prezzo. Ma la squadra a me è piaciuta, ha fatto la partita che doveva fare. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo continuare a lavorare con convinzione. Domani ripartiamo, abbiamo una settimana corta e dobbiamo pensare che questo è lo spirito, questa è la prestazione che io ho chiesto alla squadra. Ancora non è sufficiente, ma ci siamo vicini”.

Vedere Zapata così è una liberazione?“Un ragazzo eccezionale, un ottimo professionista, aveva bisogno di fare gol. Ci ha messo un po’ a trovare la condizione perché è stato fuori tanto. Ora speriamo di ritrovare Simeone, un altro giocatore importante, e Ismajli; ma la squadra oggi nell’atteggiamento mi è piaciuto”.

Peggior difesa del campionato: come si migliora?“Ne siamo consapevoli. Bisogna rimediare col lavoro. Portando al livello massimale la prestazione individuale e di gruppo”.

E’ mancato coraggio per provare a chiudere la partita?“No. Sicuramente loro hanno gestito meglio il pallone. Nel primo tempo siamo stati molto bravi a pressare, poi abbiamo accusato un po’ di fatica, e un po’ di condizionamento mentale. Nell’intervallo ho detto che non dovevamo difendere il risultato, ma ci sta abbassarsi perché loro hanno un ottimo palleggio. Ma la squadra deve riuscire a mantenere la pressione del primo tempo”.