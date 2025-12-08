Il monday night della quattordicesima giornata di campionato fra Torino e Milan si è concluso per 2-3. Al termine dell'incontro, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di SKY rilasciando le proprie considerazioni.
postpartita
Torino-Milan 2-3, Baroni: “La squadra a me è piaciuta, ci siamo quasi”
Eravate avanti di due gol. Siete sempre rimasti in partita, l’atteggiamento era giusto. Ma il terzo gol preso, con Masina che aspettava di entrare?“Non è che c’è stata confusione. Non abbiamo avuto il tempo di fare il cambio, la loro azione è ripartita mentre si stava preparando. In questo momento paghiamo queste situazioni a caro prezzo. Ma la squadra a me è piaciuta, ha fatto la partita che doveva fare. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo continuare a lavorare con convinzione. Domani ripartiamo, abbiamo una settimana corta e dobbiamo pensare che questo è lo spirito, questa è la prestazione che io ho chiesto alla squadra. Ancora non è sufficiente, ma ci siamo vicini”.
Vedere Zapata così è una liberazione?“Un ragazzo eccezionale, un ottimo professionista, aveva bisogno di fare gol. Ci ha messo un po’ a trovare la condizione perché è stato fuori tanto. Ora speriamo di ritrovare Simeone, un altro giocatore importante, e Ismajli; ma la squadra oggi nell’atteggiamento mi è piaciuto”.
Peggior difesa del campionato: come si migliora?“Ne siamo consapevoli. Bisogna rimediare col lavoro. Portando al livello massimale la prestazione individuale e di gruppo”.
E’ mancato coraggio per provare a chiudere la partita?“No. Sicuramente loro hanno gestito meglio il pallone. Nel primo tempo siamo stati molto bravi a pressare, poi abbiamo accusato un po’ di fatica, e un po’ di condizionamento mentale. Nell’intervallo ho detto che non dovevamo difendere il risultato, ma ci sta abbassarsi perché loro hanno un ottimo palleggio. Ma la squadra deve riuscire a mantenere la pressione del primo tempo”.
