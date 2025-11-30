Lecce-Torino 2-1, le statistiche: errori pesanti e poca lucidità nei momenti chiave

Il club granata esce sconfitto dal Via del Mare nonostante diverse occasioni e volume offensivo. Per Baroni i problemi sono di fragilità mentale e di un approccio timoroso che ha condizionato il primo tempo

"Commettiamo degli errori e li paghiamo. La squadra non è partita come volevamo, con un po’ di timore. Il primo gol era evitabile, poi si è creata una situazione difficile… I ragazzi hanno reagito, hanno creato tanto, ma ci manca attenzione negli ultimi metri, difensivi e offensivi".Le parole di Marco Baroni dopo Lecce-Torino 2-1 fotografano l’andamento della gara. E i numeri Sofascore non fanno altro che confermare questa lettura: i granata faticano a reagire dopo aver subito due gol, è mancata lucidità e concretezza.