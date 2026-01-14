Roma-Torino 2-3, le statistiche: efficacia granata nei momenti decisivi

LEGGI ANCHE
L'atteggiamento difensivo granata—
Anche la fase difensiva va letta nel contesto e i numeri aiutano a farlo. Il Torino ha dovuto abbassarsi e difendere l’area, accettando una partita sporca. Nonostante questo, i granata hanno retto l’urto: 74% di contrasti vinti, 59 recuperi complessivi e 20 chiusure difensive, dati che raccontano una squadra spesso schiacciata ma tutt’altro che passiva. Non è stata una prova senza errori - due gol subiti lo dimostrano - ma è stata una prova di tenuta mentale e organizzazione, qualità spesso mancate in passato.
La sensazione è che questa vittoria rappresenti uno step di crescita più per il modo che per il risultato. Il Torino non ha dominato, ma ha saputo scegliere quando soffrire e quando colpire. In una competizione a eliminazione diretta e in uno stadio come l’Olimpico, non è un dettaglio.
