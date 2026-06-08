Dal calvario alla Champions League. L'edizione odierna di Repubblica si concentra su un ex Toro, Perr Schuurs, per cui dopo un lungo calvario si apre ora un'opportunità. Il difensore olandese, fermo quasi tre anni a causa di un gravissimo infortunio al ginocchio rimediato il 21 ottobre 2023 in granata contro l'Inter di Inzaghi, ha ricevuto un'offerta importante dal Nec, terzo nello scorso campionato in Olanda e prossimo a giocare la prima Champions League della sua storia. "Il Nec ha bisogno di migliorare la propria rosa e di potenziare la difesa. In questo contesto si inserisce il triennale proposto a Schuurs". Il centrale era già stato avvicinato da altre squadre italiane: "Genoa, Sassuolo, Venezia, anche lo stesso Torino. La scelta però è caduta sull'Olanda. Schuurs sta per tornare".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.