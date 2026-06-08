È il giorno della scelta: il vertice di inizio settimana tra Cairo e Petrachi dovrebbe portare il nome di chi siederà sulla panchina granata. Il condizionale è d'obbligo dopo i rallentamenti degli ultimi giorni, ma l'intenzione in casa Toro è arrivare alla fumata bianca nel più breve tempo possibile. E in giornata potrà saltare fuori il nome del prescelto.

Il Toro scarica Aquilani

Abate in pole

A sparigliare le carte in tavola, nei giorni scorsi, è stata la scelta di "scaricare" Alberto Aquilani. Il tecnico del Catanzaro, promesso sposo del Catanzaro, ha temporeggiato prima di prendere la scelta definitiva tra la panchina granata e quella degli emiliani. A preoccupare Aquilani era soprattutto il clima di contestazione che nelle ultime due stagioni ha caratterizzato l'ambiente granata. E così, di fronte ai tentennamenti, il Toro ha deciso di tirarsi indietro senza aspettare una risposta.La corsa vede ora due candidati forti: da un lato c'è Ignazio Abate, dall'altro Ivan Juric. Sono loro due i principali candidati per la panchina granata, seguiti a ruota da Roberto D'Aversa, mai prima scelta ma nemmeno tagliato fuori dai giochi. Sullo sfondo c'è la candidatura di Eusebio Di Francesco, ma con quotazioni molto basse. Ancora più remota l'ipotesi Gilardino: si è proposto ma non scalda.