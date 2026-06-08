Il presupposto è sempre il solito, dal 2 giugno 2005: cercare di portarvi quanto più vicini a tutto quello che riguarda il Toro. Da qualche giorno, secondo il vecchio ordinamento, Toro News è divenuto maggiorenne avendo spento le 21 candeline. A partire da oggi cercheremo di proporvi un'offerta un po' rinnovata, sempre nell'ottica di valorizzare tutto quello che riguarda il Toro in ogni sua sfaccettatura. Cambieremo un po' le nostre consuetudini e speriamo anche le vostre, soprattutto in un periodo denso come può essere quello del mercato. Ma andiamo con ordine.

Avremo una mattinata molto più ricca e animata ed entrare su Toro News all'alba sarà come prendere in mano un quotidiano interamente dedicato al mondo Toro. Ogni mattina a partire dalle 7.00 troverete in homepage cinque aperture di diverso carattere in grado di catturare l'attenzione di pubblici molto differenziati. La novità più grande riguarderà lo spostamento delle rubriche serali al mattino in apertura. La ragione? Valorizzare ancor di più i contenuti che quotidianamente i nostri apprezzatissimi columnist propongono sul nostro giornale online. Vorremmo trasformare la rubrica in quello che per anni è stato l'articolo della terza pagina del quotidiano: il fiore all'occhiello della proposta. Al fianco della rubrica ci saranno notizie di mercato ricavate dalla nostra squadra specializzata (caldissima in queste ore la questione allenatore) e poi focus e temi sulla Prima Squadra. In apertura al mattino potrete anche trovare interviste esclusive, ricorrenze da celebrare, approfondimenti sulle giovanili e molto altro.

Per rendervi ancor più partecipi del mondo Toro cambia orario anche la rassegna stampa: già tra le 7.30 e le 8.00 potrete immergervi nelle principali notizie sui colori granata tratte dal Corriere di Torino, da La Repubblica, da La Stampa, da Tuttosport e da La Gazzetta dello Sport. Ma l'attenzione: la rassegna potrà spaziare anche sui quotidiani esteri e sugli altri quotidiani sportivi e non sportivi della nostra penisola. Ai lettori di Toro News sarà quindi permesso di accedere in modo molto puntuale a tutto il panorama giornalistico dedicato al Toro.

L'altra novità di palinsesto riguarderà il tardo pomeriggio. Vi proporremo ogni giorno un paio di pezzi di aggiornamento sulle situazioni più spinose relative al Torino, pezzi che vi permetteranno di ricapitolare di volta in volta tutto quello che c'è da sapere su tematiche che andranno dalla vicenda stadio al calciomercato, dall'infermeria ai giocatori in prestito. Sarà un modo per non perdersi nemmeno un dettaglio nel corso delle settimane, un modo per restare sempre sul pezzo sui 360 volti del Toro. Ma la giornata non sarà finita per i lettori di Toro News. Ad affiancare le notizie proposte dalla nostra squadra mercato, ci saranno anche gli stimoli e i contenuti provenienti dai media nazionali. E dunque se non avrete potuto seguire le trasmissioni di calciomercato serali, non dovrete preoccuparvi perché troverete tutto riportato in diretta anche sul nostro all-news. Sarà un modo per accompagnarvi per mano in questi lunghi ed estenuanti mesi di trattative.

Questo per la quotidianità. Per la prossima stagione sportiva, sempre nell'ottica di tenervi aggiornati su tutto, vi comunichiamo che come da tradizione avremo una copertura massiccia del ritiro estivo del Torino a Pinzolo. A tal proposito vi anticipiamo una cosa: i lettori di Toro News potranno usufruire di sconti sulla prenotazione di strutture convenzionate, proprio come accaduto nel 2024 e nel 2025 (a breve vi informeremo dei dettagli). E nel 2026/2027 potenzieremo ancor di più il nostro impegno sulle giovanili granata: avremo praticamente in ogni partita interna delle Under un nostro inviato, proprio come accade ormai da anni per le gare della Primavera. Insomma, Toro News proverà ad accompagnarvi per mano in ogni meandro granata e voi avrete il compito di vigilare attentamente sulla nostra attività.