Genoa-Torino 3-0, le statistiche: dominio grifone, granata travolti

L'atteggiamento delle due squadre—
Sul piano dell’atteggiamento, il Torino non riesce mai a trasformare la gara in battaglia. I contrasti sono pari (18-18), ma il Genoa ne vince di più (56% vs 50%) e soprattutto vince quelli che contano. Nei duelli a terra chiude avanti (33/63, 52% contro 30/63, 48%) e domina quelli aerei (11/19, 58% contro 8/19, 42%). Poi c’è il controllo del gioco con più ingressi nel terzo offensivo (54 a 46). Quando il controllo territoriale dell’avversario si somma alla scarsa produzione offensiva e a queste crepe, il risultato diventa conseguenza naturale, non casualità: il 3-0 è la fotografia di un Toro travolto, e la sensazione è che più che il punteggio a pesare sia l’assenza di segnali a cui aggrapparsi.
