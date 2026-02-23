Genoa-Torino 3-0, le statistiche: dominio grifone, granata travolti

Baroni non parla dopo Genoa-Torino. E in un dopopartita così, con un 3-0 pesantissimo al Ferraris e la panchina inevitabilmente sotto pressione, il silenzio vale quasi quanto una dichiarazione. Il Torino esce dalla partita senza attenuanti: perché i numeri non raccontano un risultato “bugiardo”, ma una gara controllata dal Genoa dall’inizio alla fine. Il possesso (62% a 38%) e il volume di passaggi (632 a 380) descrivono un match a ritmi e direzione rossoblù, ma è soprattutto entrando nei dati “caldi” che si capisce perché i granata non siano mai riusciti a restare davvero agganciati.