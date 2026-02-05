Inter-Torino 2-1, le statistiche: granata in partita, ma i dettagli pesano

L'atteggiamento delle due squadre

Baroni parla di fase “sporca” e il dato lo conferma: il Torino ha dovuto difendere tanto e soprattutto dentro l’area, con numeri da partita di resistenza. Le chiusure difensive sono 8 contro 21, i recuperi 51 contro 57 e i contrasti totali 15 contro 19. Nei duelli il Toro regge, con una percentuale più alta di contrasti vinti (67% contro 74%). Rimane l’amaro in bocca, perché la prestazione “c’è” ma non basta. “Potevamo portare maggiore pressione sulla palla”, ha detto Baroni, e in effetti la partita chiedeva proprio quello. Se concedi tanto possesso e tanti ingressi nella metà campo, poi si è obbligati a essere chirurgici quando si riparte e quando si costruiscono le chance. In serate così, un episodio non è solo un episodio: è spesso la conseguenza di come si ariva a quel momento, e di quanto si è lucidi quando si deve fare la scelta giusta.