Milan-Torino 3-2: “sette minuti” fatali e poca precisione per i granata

“Nel primo tempo avremmo meritato di rientrare negli spogliatoi con un risultato diverso, Maignan è stato molto bravo. Poi ad inizio ripresa ci sono stati sette minuti complicati… una squadra deve essere brava a prendere solo un gol e non due”. Le parole di Roberto D'Aversa dopo Milan-Torino spiegano già tutto: la partita non è stata un monologo rossonero, anzi. Il Toro perde 3-2, ma lo fa dopo aver prodotto tanto e dopo essersi messo in condizione di portarla a casa. E le statistiche di SofaScore lo confermano. Il Milan ha avuto più controllo (63% di possesso contro 37% e 565 passaggi contro 315). Però quando si arriva alla sostanza — occasioni e qualità dei tiri — i granata non escono affatto ridimensionati.