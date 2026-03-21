Milan-Torino 3-2, D’Aversa: “Avevo chiesto una partita da Toro e l’ho vista”

Le parole del tecnico granata a seguito della partita a San Siro

Andrea Croveri Redattore 21 marzo - 20:39

Termina 3-2 la sfida tra Milan e Torino a San Siro, valevole per la trentesima giornata di Serie A. Al termine del match, il mister granata Roberto D'Aversa ha espresso le sue dichiarazioni in merito ai microfoni di DAZN. Di seguito, le sue parole.

Come mai i due gol presi in due minuti?

“Nel primo tempo avremmo meritato di rientrare negli spogliatoi con un risultato diverso, Maignan è stato molto bravo. Poi ad inizio ripresa ci sono stati sette minuti complicati. Il loro cambio di sistema ci ha messo in difficoltà ma lì una squadra deve essere brava a prendere solo un gol e non due, perché avremmo potuto recuperarla come poi si è visto”.

Bicchiere mezzo pieno?

“Pieno per tre quarti. Non interamente per il risultato finale ma la partita l’hanno fatta i miei ragazzi contro la seconda in classifica e davanti a un pubblico entusiasta. Il rammarico è solo sul risultato, avevo chiesto di fare una partita da Toro e i ragazzi l’hanno fatta, sono orgoglioso di loro”

Gli attaccanti sono tornati a segnare. Cosa stava mancando?

“Posso parlare delle ultime quattro settimane. Sono giocatori forti ma Adams e Simeone venivano da un infortunio. Zapata sta recuperando la condizione, Kulenovic è molto interessante. Bisogna dare a questi ragazzi fiducia nei loro mezzi”.

Ha inciso anche la sfortuna?

“Non credo nella sfortuna; spesso il centimetro in più o in meno lo determina la cattiveria con cui si fanno le cose. In certe situazioni siamo stati poco maliziosi. E’ questione di essere determinati e precisi, bisogna lavorare in settimana, poi Maignan ha fatto una grande parata su Simeone. Merito al Milan, ma i ragazzi stasera mi hanno reso orgoglioso”.