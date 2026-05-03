"Gli episodi cambiano l’esito di una gara… siamo partiti bene, abbiamo fatto abbastanza bene. Ci siamo ritrovati sotto all’intervallo… non ci siamo contraddistinti, il primo responsabile sono io”. D’Aversa mette subito l’accento su ciò che, dentro i numeri, diventa una sentenza. Il Torino resta in partita per lunghi tratti, ma finisce per essere punito proprio nei momenti chiave. Udinese-Torino termina 2-0 e le statistiche di Sofascore non raccontano solo un successo friulano di gestione (53% di possesso e 455 passaggi a 388), ma soprattutto una gara in cui i bianconeri producono molto di più in zona gol e i granata pagano a caro prezzo gli errori.

Le occasioni di Udinese-Torino

Le occasioni, infatti, spiegano il risultato senza bisogno di interpretazioni. L’Udinese chiude nettamente avanti per pericolosità: 2.00 “gol attesi” contro 0.83, 3 grandi occasioni a 1 e un volume di tiri praticamente doppio (19-9), con 8 conclusioni nello specchio contro l’unica del Torino. Dentro l’area lo scarto è ancora più pesante: 13 tiri in area a 3, cioè la fotografia di una partita giocata spesso vicino alla porta granata. Il Torino non riesce a trasformare i pochi momenti utili in vero pericolo, nonostante i tocchi in area nell'area avversaria non siano così lontani (22 a 20): segno che si arriva in zona, ma con qualità e pulizia inferiori.

L'atteggiamento delle due squadre

L’atteggiamento dei granata è stato troppo remissivo: difendere male e salvarsi spesso col portiere. Le parate sono 1 a 6 per il Torino, con 4 prese alte a 1. “Gol evitati” 0.31 a 0.77. Numeri che raccontano una partita passato a reggere l’urto. I padroni di casa si difendono meglio: spazzando via palloni e a chiudendo situazioni continue (24 chiusure difensive a 11). Inoltre la formazione bianconera vince più contrasti (21-16) e soprattutto capitalizza gli episodi. Quando si concede così tanto e in difesa si è poco efficaci, il 2-0 diventa la conseguenza naturale di una gara in cui i numeri dicono che l’Udinese ha fatto meglio.