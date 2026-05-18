“Mister, un commento sulla gara? Abbiamo avuto diverse occasioni, ma devo riconoscere la bravura di Caprile. Dobbiamo crescere dal punto di vista della gestione, abbiamo buttato via la partita”. L’analisi di D’Aversa dopo Cagliari-Torino è già un incipit perfetto per leggere la sconfitta della sua squadra in Sardegna. Non una partita da dominio avversario, ma una gara scivolata via tra episodi, scelte affrettate e soprattutto una gestione che “non è piaciuta” nemmeno al tecnico. I numeri, infatti, dicono che il Torino ha tenuto più palla (55% contro 45%) e ha costruito più gioco (510 passaggi a 416), ma quando si arriva alla sostanza — cioè alle occasioni e alla qualità dei tiri — il Cagliari produce di più e porta a casa i tre punti.

Le occasioni in Cagliari-Torino

Le occasioni raccontano una gara più equilibrata di quanto dica il risultato, ma con un vantaggio chiaro per i sardi nella pericolosità complessiva. I “gol attesi” premiano il Cagliari (1.62 contro 1.08). Le grandi occasioni sono in parità (2-2), però cambia la conversione. Anche il volume dei tiri pende dalla parte rossoblù (13-10), con un vantaggio nelle conclusioni dentro l’area (8-6) e nei tiri in porta (4-3). In più, il Cagliari riesce a trasformare la sua maggiore qualità nelle zone calde in un vantaggio concreto, pur senza essere schiacciante. I tocchi in area avversaria sono praticamente pari (16-15), ma la differenza la fanno l’efficacia e la lucidità nei momenti in cui la gara “si apre”.

L'atteggiamento delle due squadre

L’atteggiamento, inteso come controllo dei momenti, è il punto su cui D’Aversa insiste quando parla di gestione e di “segnali”. Il Torino palleggia di più e prova a comandare, ma spesso lo fa senza pulizia nelle scelte decisive. I falli commessi sono più alti (13 a 8) e i calci di punizione concessi ai sardi pesano (13 a 8). Nelle fasi di contatto la partita resta spigolosa (contrasti 20-18). La chiave di lettura del match attraverso i numeri è: puoi anche creare e restare dentro, ma se sbagli letture e gestione rischi di tornare a casa con zero punti anche quando “la prestazione c’è”.