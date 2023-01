Torino Primavera, con l’Udinese un’occasione sprecata: sfumato il primato in solitaria

Il Torino perde a Udine e perde la possibilità di staccare la Roma. La sconfitta dei giallorossi tiene entrambe a pari punti

Roberto Ugliono

Al netto dei risultati delle altre squadre, quella della Primavera del Torino a Udine è una vera e propria occasione sprecata. I granata - complice anche la sconfitta della Roma - avrebbero potuto prendere il primato in solitaria del campionato e vivere questa settimana da capolista assoluta del Primavera 1. Sarebbe stato un premio per un gruppo che si era conquistato di partita in partita il merito di stare lì in alto in campionato.

Le difficoltà legate al vento non possono di certo essere una scusante e nemmeno un’attenuante per la squadra di Scurto. I granata, dopo una buona partenza, non sono stati la stessa squadra vista nelle prime settimane di questo 2023. E le difficoltà contro l’Udinese era prevedibili. Come avevamo scritto in fase di presentazione della partita, i friulani sono una squadra che si sta riprendendo e lo sgambetto fatto al Torino ne è l’ennesima dimostrazione.

Ai granata, quindi, non rimane che il rimpianto di non aver portato a casa i tre punti, a maggior ragione dopo aver visto la sconfitta della Roma. Il passo falso dei giallorossi quanto meno permette alla squadra di Scurto di rimanere agganciata alla società della Capitale. Ora però si apre una settimana lunga. Prima la Coppa e poi il campionato, i granata devono tenere accesa la lampadina per potersi avvicinare alle semifinali e riprendere subito bene in campionato.