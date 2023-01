Torino Primavera, a Udine inizia il bello: i granata sognano il primato

I ragazzi di Scurto sfideranno l'Udinese in trasferta: appuntamento da non mancare per continuare a sognare in vetta

Roberto Ugliono

Ora inizia il bello. La Primavera del Torino è lì in alto a pari punti con la Roma, con un sogno nel cassetto. Quello che non deve mancare è ovviamente la fame dell'ultimo periodo. La voglia di essere continui è fondamentale in questo momento. I ragazzi di Scurto sabato mattina alle 11 sfideranno in Friuli l'Udinese. I bianconeri sono una squadra in crescita e non vanno sottovalutati, perché il penultimo posto dei friulani è figlio delle difficoltà del 2022. Nel nuovo anno però l'Udinese ha già ottenuto 4 punti, dopo un pareggio con il Verona e la vittoria con il Cesena.

I granata stanno vivendo di sicuro un momento migliore. Al di là delle 5 vittorie di fila in campionato, il grande merito di Scurto è stato quello di aver costruito bene la squadra a tal punto da riuscire a gestire assenze per infortunio o quelle dei ragazzi al momento in prima squadra (come Dembele e Gineitis, che ultimamente sono stati spesso aggregati ai grandi). A Udine quindi servirà dare continuità a quanto detto. La certezza è come la squadra è stata preparata. I granata sembrano pronti ad adattarsi alle diverse situazioni.

La forza in più dei granata, in questo momento, pare essere anche lo stato di forma dei giocatori chiave. Weidmann è cresciuto tantissimo ed è spesso una spina nel fianco per le avversarie, Jurgens ha iniziato il 2023 segnando con continuità e Dell'Aquila sta sempre meglio fisicamente. A questo poi vanno aggiunte le certezze della squadra: dai difensori a Passador finendo con Ruszel. Se però il Torino vuole continuare a sognare, non deve staccare la spina. Il weekend permetterà anche di poter sperare in una fuga in solitaria. La Roma giocherà alle 14.30, quindi i granata prima di tutto dovranno portare a casa il massimo da Udine e poi potranno seguire la partita dei giallorossi, sperando di potersi prendere il primo posto in classifica. Il bello inizia ora, da Udinese. Un appuntamento da non mancare.