Che fine ha fatto Zaza? L’ex attaccante del Toro è ancora svincolato

Dopo il suo arrivo in granata nell'estate del 2018 durante l'ultimo giorno di calciomercato le aspettative erano altissime e l'entusiasmo pure, eppure le sue prestazioni non si sono quasi mai rivelate all'altezza. Stiamo parlando di Simone Zaza , l'attaccante ex Nazionale prelevato dal Valencia per 14 milioni e che la scorsa estate ha salutato Torino. L'ultima apparizione in campo del giocatore risale al lontano 18 marzo 2022, da subentrato durante Genoa-Torino. Al termine di quella stagione Zaza è stato svincolato e da quel momento non si è più accasato in nessuna squadra.

L'involuzione della carriera di Zaza: dalla Nazionale agli anni da svincolato

È l'estate del 2015 ed il giovane Simone Zaza, allora ventiquattrenne sta vivendo uno dei momenti più alti della propria carriera. Gioca con la Nazionale e si trova al Sassuolo dove per la seconda stagione riesce a dimostrarsi un bomber in grado di fare la differenza. Quell'anno infatti riesce a segnare ben 20 gol. Tali numeri portano diverse squadre a puntare gli occhi su di lui, tra queste in particolare la Juventus che durante l'estate riesce ad aggiudicarsi le prestazioni del centravanti per una cifra che si aggirava attorno ai 18 milioni. Da quel momento per Zaza iniziano le prime difficoltà. Con i bianconeri non riesce a mantenersi sugli stessi livelli , realizzando 5 gol in 19 partite. Tali numeri non convincono la Juventus, che l'anno successivo decide di spedirlo in prestito al West Ham. In Inghilterra Zaza si dimostra poco incisivo e infatti dopo un anno torna in bianconero. L'attaccante, però, non rientra più nei piani della Juve e viene quindi girato al Valencia. In Spagna Zaza sembra ritrovarsi e riesce a realizzare in due anni 19 reti su 53 presenze totali. Nel 2018 si interessa al giocatore proprio il Torino, che riesce ad acquistarlo durante l'ultimo giorno di calciomercato per 12 milioni. In granata l'attaccante non riesce ad impattare in alcuna maniera e nell'estate del 2022 non gli viene rinnovato il contratto. Da quel momento Zaza risulta ancora svincolato.