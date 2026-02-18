Torino su punizione, dalla perla di Ljajic al razzo di Coco: un dato più che negativo

"Non è andata come in allenamento, hermano", scriveva Paleari sui social il 6 aprile dell'anno scorso, commentando una punizione di Saul Coco in Torino-Verona che è finita in curva, tra i fischi e le risate dei tifosi granata. Reazione virale quella del portiere del Toro che nella gara contro il Bologna non si è potuta ripetere soltanto perché il numero 1 granata era in campo. Nuovamente punizione, nuovamente Coco alla battuta, nuovamente palla alle stelle. Lo "specialista" - e così non si può chiamarlo - delle punizioni dei granata è Saul Coco, un giocatore che in Spagna, con il Las Palmas, ha segnato un gol su punizione (contro il Villareal, nella stagione 2023/2024) e che adesso per questo - e, evidentemente, per risultati migliori in allenamento - è diventato l'addetto dei granata. Con questi esiti, però, forse bisogna trovare un'alternativa migliore...