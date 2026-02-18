"Non è andata come in allenamento, hermano", scriveva Paleari sui social il 6 aprile dell'anno scorso, commentando una punizione di Saul Coco in Torino-Verona che è finita in curva, tra i fischi e le risate dei tifosi granata. Reazione virale quella del portiere del Toro che nella gara contro il Bologna non si è potuta ripetere soltanto perché il numero 1 granata era in campo. Nuovamente punizione, nuovamente Coco alla battuta, nuovamente palla alle stelle. Lo "specialista" - e così non si può chiamarlo - delle punizioni dei granata è Saul Coco, un giocatore che in Spagna, con il Las Palmas, ha segnato un gol su punizione (contro il Villareal, nella stagione 2023/2024) e che adesso per questo - e, evidentemente, per risultati migliori in allenamento - è diventato l'addetto dei granata. Con questi esiti, però, forse bisogna trovare un'alternativa migliore...
il tema
Torino su punizione, dalla perla di Ljajic al razzo di Coco: un dato più che negativo
L'ultima volta segnava un serbo...—
L'ultima volta che il Toro segnava su punizione Mattarella era ancora al suo primo mandato, TikTok non era ancora nato e per l'Italia non andare ai Mondiali era ancora una novità. Era il 21 maggio 2017 quando, proprio contro il Genoa, a Marassi, un croato con la maglia numero 10 infilava una punizione eccezionale sporcata dal tocco di Miguel Veloso: gol di Adem Ljajic. Da quel momento in poi, da quel Genoa-Torino in poi, nessun altro è più riuscito a segnare su punizione con la maglia granata. Al Torino non si è più visto uno specialista e tutti quelli che potevano vantarsi di esserlo alla fine non sono riusciti a concretizzare il proprio talento. E se il Toro fatica a segnare, almeno avere una possibilità sui calci piazzati aiuterebbe. Sarebbe ironico sbloccare questa statistica a distanza di quasi nove anni contro la stessa squadra, ma sarebbe fondamentale per i granata.
