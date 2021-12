Cairo: “Belotti? Infortuni da stress, forse si aspettava di andare al Milan”

Urbano Cairo concede un'intervista di fine anno a La Stampa tracciando un bilancio di metà stagione: parla della situazione attuale del calcio in generale e del Torino, esprimendo il suo punto di vista su Juric e alcuni tra i giocatori attualmente più importanti della rosa granata come Belotti, Bremer e Pobega. Il Presidente granata parte dall'analisi della situazione economica del mondo del pallone: "Già prima del Covid qualcosa non andava, poi è stato, inevitabilmente, peggio. I costi delle società sono rimasti intatti, i ricavi si sono ridotti del 30 per cento".

Una crisi del calcio che coinvolge ovviamente anche il Torino: "Un tempo il mio Toro si aggiudicava lo scudetto del bilancio, così lo chiamavano. Ora, da tre esercizi, il bilancio ha perso lo scudetto ed io sono chiamato a ripianare le perdite. I ricavi diminuiscono per colpa degli stadi vuoti, per le minori sponsorizzazioni e in gran parte di un mercato meno dinamico: a noi capitava di cedere un giocatore a stagione e incassare venti, venticinque milioni per ricostruire. Per evitare l'implosione del sistema andrebbe favorito l’ingresso dei fondi, come accade in Spagna e come sta pensando la Francia. I giocatori? Hanno un ruolo che resta centrale. Pensate agli oltre cento calciatori in scadenza di contratto che chiedono sempre ingaggi maggiori e ti lasciano con niente in mano. Ci vorrebbe un indennizzo per le società che li hanno fatti crescere".